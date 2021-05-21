Рада просит США и ЕС ввести санкции за строительство газопровода "Северный поток-2"

"За" проголосовали 292 нардепа.

Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, "для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG".

Украинские парламентарии выразили глубокую обеспокоенность тем, что представленный 19 мая Государственным департаментом США доклад Конгрессу и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника "Северного потока-2" - "Nord Stream AG".

"Реализация "Северного потока-2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Украину", - говорится в постановлении.