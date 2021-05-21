Рада просить США і ЄС ввести санкції за будівництво газопроводу "Північний потік-2"

"За" проголосували 292 нардепи.

Рада закликала Палату представників та Сенат Конгресу США 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, "для цілковитого і незворотного зупинення будівництва газопроводу в рамках проекту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників даного російського геополітичного проекту, у тому числі "Nord Stream AG".

Українські парламентарі висловили глибоку стурбованість тим, що представлена 19 травня Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника "Північного потоку-2" - "Nord Stream AG".

"Реалізація "Північного потоку-2" остаточно розв’яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення до України", - сказано у постанові.