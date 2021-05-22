UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада просит президента присвоить Журавлю звание Герой Украины, - Порошенко

Автор: РБК-Украина

Верховная рада просит президента предоставить звание Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно). Соответствующий запрос инициировал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, подписи поставили 60 народных депутатов из разных фракций и групп.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам - сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к Зеленскому с требованием присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав погиб, потому что ждал на фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали в наши войска", - написал Порошенко.

Напомним, 13 июля пророссийские боевики обстреляли эвакуационную группу вблизи Зайцевого. Бойцы морской пехоты и военный медик должны были забрать из серой зоны погибшего военнослужащего. В результате обстрела погиб медик, а еще один военный получил ранения.

Тело погибшего медика передали украинской стороне 17 июля, его смогли идентифицировать лишь после ДНК-анализа.

При этом оккупанты блокировали поиски раненого бойца, не соглашаясь на прекращение огня.

Как известно, "Европейская солидарность" требует присвоение Ярославу Журавлю звания Герой Украины с августа 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Порошенко ПетрВерховная РадаГерой Украины