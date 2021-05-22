Рада просит президента присвоить Журавлю звание Герой Украины, - Порошенко

"Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам - сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к Зеленскому с требованием присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав погиб, потому что ждал на фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали в наши войска", - написал Порошенко.

Напомним, 13 июля пророссийские боевики обстреляли эвакуационную группу вблизи Зайцевого. Бойцы морской пехоты и военный медик должны были забрать из серой зоны погибшего военнослужащего. В результате обстрела погиб медик, а еще один военный получил ранения.

Тело погибшего медика передали украинской стороне 17 июля, его смогли идентифицировать лишь после ДНК-анализа.

При этом оккупанты блокировали поиски раненого бойца, не соглашаясь на прекращение огня.

Как известно, "Европейская солидарность" требует присвоение Ярославу Журавлю звания Герой Украины с августа 2020 года.