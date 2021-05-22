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Рада просить президента присвоїти Журавлю звання Герой України, - Порошенко

Автор: РБК-Україна

Верховна рада просить президента надати звання Герой України сержанту-розвіднику Ярославу Журавлю (посмертно). Відповідний запит ініціював лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, підписи поставили 60 народних депутатів з різних фракцій та груп.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів - сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою надати звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики обстріляли евакуаційну групу поблизу Зайцевого. Бійці морської піхоти та військовий медик повинні були забрати з сірої зони загиблого військовослужбовця. Внаслідок обстрілу загинув медик, а ще один військовий отримав поранення.

Тіло загиблого медика передали українській стороні 17 липня, його змогли ідентифікувати лише після ДНК-аналізу.

При цьому окупанти блокували пошуки пораненого бійця, не погоджуючись на припинення вогню.

Як відомо, "Європейська солідарність" вимагає присвоєння Ярославу Журавлю звання Герой України із серпня 2020 року.

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