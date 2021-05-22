Рада просить президента присвоїти Журавлю звання Герой України, - Порошенко

"Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів - сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою надати звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики обстріляли евакуаційну групу поблизу Зайцевого. Бійці морської піхоти та військовий медик повинні були забрати з сірої зони загиблого військовослужбовця. Внаслідок обстрілу загинув медик, а ще один військовий отримав поранення.

Тіло загиблого медика передали українській стороні 17 липня, його змогли ідентифікувати лише після ДНК-аналізу.

При цьому окупанти блокували пошуки пораненого бійця, не погоджуючись на припинення вогню.

Як відомо, "Європейська солідарність" вимагає присвоєння Ярославу Журавлю звання Герой України із серпня 2020 року.