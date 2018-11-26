Рада просить міжнародну спільноту ввести нові санкції через атаку Росії в Азовському морі

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Парламент просить міжнародних партнерів про надання додаткової військової та іншої допомоги

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9341 щодо звернення парламенту до міжнародних організацій з приводу атаки Росії на Воєнно-морські сили України в Азовському морі. У проекті нардепи просять про введення нових санкцій проти Росії, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, ВР звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу.

"Ми вимагаємо від РФ надання невідкладної медичної допомоги пораненим українським морякам, забезпечення їх негайного безпечного повернення в Україну, а також повернення незаконно захопленого військового майна. Ми закликаємо також міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для припинення російської агресії як на суходолі, так і на морі в тому числі, застосування нових та посилення існуючих санкцій до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - підкреслила голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко, презентуючи постанову.

Крім того, парламент просить міжнародних партнерів про надання додаткової військової та іншої допомоги для упередження ескалації у регіоні.

"Ми запрошуємо міжнародні організації направити спостерігачів в регіон Чорного моря та Азовського морів та Керченської протоки і пропонуємо морським державам направити в регіон військові кораблі, щоб упередити подальшу ескалацію напруги з боку Росії.

"Ми закликаємо міжнародних партнерів збільшити надання Україні військової та іншої допомоги для захисту територіальної цілісності і суверенітету України", - підкреслила голова комітету. Проект постанови №9341 підтримали 272 нардепа.

25 листопада, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. В результаті атаки три кораблі українських ВМС були захоплені російським спецназом. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.

Верховна Рада України у понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Перед голосуванням президент Петро Порошенко зазначив, що вніс у Раду новий проект указу, і саме за нього проголосують нардепи.