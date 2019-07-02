Рада пройшла половину правок до нового виборчого кодексу

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 2300 правок до нового виборчого кодексу

Верховна рада України напередодні позачергових парламентських виборів розглянула половину поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи пройшли 2300 від усіх поправок. Всього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада напередодні виборів у ВР розглянула вже дві тисячі поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Відзначимо, комітет ВР з питань правової політики в новому виборчому кодексі з відкритими списками пропонує зобов'язати державні органи працювати на виборах без вихідних. У комітеті підкреслили, що виборчий процес дуже швидкоплинний, і багато роботи випадає на вихідні дні.

Додамо також, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонується, щоб НАЗК відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.