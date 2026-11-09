ua en ru
Пн, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Громадам оставят 19,4 млрд грн: Рада поддержала поправку Бакунца к Госбюджету-2027

17:48 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Анна Шиканова
Громадам оставят 19,4 млрд грн: Рада поддержала поправку Бакунца к Госбюджету-2027 Верховная Рада решила не забирать деньги у громад (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
Додати як бажане джерело в Google

В Верховной Раде поддержали решение о сохранении 19,4 млрд грн средств реверсной дотации в местных бюджетах во время доработки проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год. Ключевой стала поправка №872, поданная народным депутатом Павлом Бакунцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение парламента.

Парламент отменил изъятие реверсной дотации для 218 громад

В первоначальном проекте Госбюджета-2027 предлагалось применить изъятие реверсной дотации для 218 громад, среди которых 152 - это поселковые и сельские рады.

Общий объем средств, которые планировали изъять из местных бюджетов, составил 19,4 млрд гривен.

Читайте также: Почему правительство задерживает платежи громадам: эксперт назвал три причины

Поправку о прекращении этого изъятия подписали около 70 народных депутатов. Это решение стало критически важным для громад из всех областей Украины в условиях полномасштабной войны и ежедневных вражеских обстрелов, которые привели к уничтожению большого числа производств.

Как отмечается в обосновании поправки, изъятие реверсной дотации угрожало банкротством отдельным громадам, а для других означало бы вынужденное сворачивание программ поддержки предпринимательства и создание рабочих мест.

Комитет Верховной Рады частично учел поправку №872 Павла Бакунца, поручив Кабинету Министров сбалансировать ее нормы и обеспечить сохранение реверсной дотации на местах.

При рассмотрении законопроекта №16000 о Государственном бюджете-2027 попытка отклонить это решение не имела успеха - за сохранение средств в громадах проголосовали 284 народных депутата.

Читайте также: Бюджет-2027: между войной, бедностью и триллионом в тени

Теперь Правительство обязано учесть позицию парламентского большинства во время подготовки законопроекта ко второму чтению, обеспечив сохранность этих средств в местных бюджетах, в частности, из-за приостановки действия статей 99 и 100 Бюджетного кодекса Украины в этой части.

Ранее мы писали о том, что громады могут остаться без средств на критические нужды из-за решения правительства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Экономика Украины Ассоциация городов Украины Верховная рада
Новости
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко