Громадам оставят 19,4 млрд грн: Рада поддержала поправку Бакунца к Госбюджету-2027

В Верховной Раде поддержали решение о сохранении 19,4 млрд грн средств реверсной дотации в местных бюджетах во время доработки проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год. Ключевой стала поправка №872, поданная народным депутатом Павлом Бакунцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение парламента.

Парламент отменил изъятие реверсной дотации для 218 громад

В первоначальном проекте Госбюджета-2027 предлагалось применить изъятие реверсной дотации для 218 громад, среди которых 152 - это поселковые и сельские рады.

Общий объем средств, которые планировали изъять из местных бюджетов, составил 19,4 млрд гривен.

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Поправку о прекращении этого изъятия подписали около 70 народных депутатов. Это решение стало критически важным для громад из всех областей Украины в условиях полномасштабной войны и ежедневных вражеских обстрелов, которые привели к уничтожению большого числа производств.

Как отмечается в обосновании поправки, изъятие реверсной дотации угрожало банкротством отдельным громадам, а для других означало бы вынужденное сворачивание программ поддержки предпринимательства и создание рабочих мест.

Комитет Верховной Рады частично учел поправку №872 Павла Бакунца, поручив Кабинету Министров сбалансировать ее нормы и обеспечить сохранение реверсной дотации на местах.

При рассмотрении законопроекта №16000 о Государственном бюджете-2027 попытка отклонить это решение не имела успеха - за сохранение средств в громадах проголосовали 284 народных депутата.

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Теперь Правительство обязано учесть позицию парламентского большинства во время подготовки законопроекта ко второму чтению, обеспечив сохранность этих средств в местных бюджетах, в частности, из-за приостановки действия статей 99 и 100 Бюджетного кодекса Украины в этой части.