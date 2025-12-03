Рада проголосувала за підвищення податків на прибутки банків

Зазначимо, що ще в середині 2025 року почали активно обговорювати можливість посиленого оподаткування прибутків банків. Тоді планувалося, що нова норма - 50% на прибуток замість чинних 25% - може запрацювати у 2026 році та дасть бюджету близько 30 млрд гривень.

Проте Національний банк України виступив проти цієї ідеї через ризик підвищення видатків в першу чергу для державних банків. При цьому банківські доходи, за офіційними даними, не зростають: в НБУ заявили, що усі платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).

Державний бюджет-2026: що відомо

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 грудня також ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Доходи бюджету складуть 2,918 трлн гривень при витратах у 4,781 трлн гривень. Пріоритет - оборона та соціальна сфера. Дефіцит бюджету в другому читанні збільшили майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн, що становить 18,5% ВВП. 100% доходів бюджету спрямують на оборону.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над залученням фінансової підтримки. Він також наголосив, що не буде жодних внутрішніх підстав для нестабільності в країні.