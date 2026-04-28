Рада проголосувала за новий Цивільний кодекс: що він передбачає

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про оновлення Цивільного кодексу України. Документ має стати фундаментальною реформою приватного права, проте вже на етапі першого читання він викликав хвилю критики.
Головне:
За документ №15150 проголосували 254 народні депутати. Його подали як альтернативу попередньому проєкту №14394, який викликав широкий резонанс і критику в суспільстві.
Один з ініціаторів, голова парламенту Руслан Стефанчук, зазначив, що над оновленням Цивільного кодексу працювали близько шести років. За його словами, мета - створити сучасний документ, який розширить правові можливості для громадян.
Попри підтримку в парламенті, законопроєкт уже викликав дискусії. Серед спірних питань:
Окрему критику висловили правозахисні організації. Зокрема, представники ЛГБТІ-спільноти заявляють, що документ містить норми, які можуть дискримінувати одностатеві пари, адже не передбачають їхнього юридичного визнання навіть через суд.
Також громадські організації наголошують, що окремі положення можуть суперечити європейським стандартам прав людини та зобов'язанням України в процесі євроінтеграції.
Зазначимо, поки що законопроєкт ухвалено тільки в першому читанні. Попереду - доопрацювання документа з урахуванням правок і зауважень перед другим читанням.
Нагадаємо, у Верховній Раді відреагували на скандал довкола начебто зниження шлюбного віку до 14 років і вирішили вилучити цю норму з проєкту нового Цивільного кодексу. У парламенті зазначили, що вона була лише винятком для окремих випадків, але через суспільну критику залишать чинні правила.