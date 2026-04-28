Рада проголосовала за новый Гражданский кодекс: что он предусматривает

Верховная Рада поддержала за основу законопроект об обновлении Гражданского кодекса Украины. Документ должен стать фундаментальной реформой частного права, однако уже на этапе первого чтения он вызвал волну критики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Главное:
За документ №15150 проголосовали 254 народных депутата. Его подали как альтернативу предыдущему проекту №14394, который вызвал широкий резонанс и критику в обществе.
Один из инициаторов, глава парламента Руслан Стефанчук, отметил, что над обновлением Гражданского кодекса работали около шести лет. По его словам, цель - создать современный документ, который расширит правовые возможности для граждан.
Несмотря на поддержку в парламенте, законопроект уже вызвал дискуссии. Среди спорных вопросов:
Отдельную критику высказали правозащитные организации. В частности, представители ЛГБТИ-сообщества заявляют, что документ содержит нормы, которые могут дискриминировать однополые пары, ведь не предусматривают их юридического признания даже через суд.
Также общественные организации отмечают, что отдельные положения могут противоречить европейским стандартам прав человека и обязательствам Украины в процессе евроинтеграции.
Отметим, пока законопроект принят только в первом чтении. Впереди - доработка документа с учетом правок и замечаний перед вторым чтением.
Напомним, в Верховной Раде отреагировали на скандал вокруг якобы снижения брачного возраста до 14 лет и решили изъять эту норму из проекта нового Гражданского кодекса. В парламенте отметили, что она была лишь исключением для отдельных случаев, но из-за общественной критики оставят действующие правила.