Рада проголосовала за новый Гражданский кодекс: что он предусматривает

17:07 28.04.2026 Вт
2 мин
Документ принят в первом чтении, ко второму чтению его будут готовить с учетом правок
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Голосование в Верховной Раде (Getty Images)

Верховная Рада поддержала за основу законопроект об обновлении Гражданского кодекса Украины. Документ должен стать фундаментальной реформой частного права, однако уже на этапе первого чтения он вызвал волну критики.

Главное:

  • Решение парламента: Верховная Рада приняла за основу законопроект №15150.
  • Результаты голосования: Реформу поддержали 254 народных депутата. Документ разрабатывали около шести лет.
  • Критика: Общественность предостерегает, что отдельные нормы проекта могут препятствовать работе журналистов-расследователей.
  • Права человека: Правозащитники указывают на дискриминационные положения в отношении ЛГБТИ-пар и противоречие европейским стандартам.
  • Спорные вопросы: Больше всего дискуссий вызвали определение семьи, статус религиозного брака и новые механизмы защиты государственного имущества.

Что известно о законопроекте

За документ №15150 проголосовали 254 народных депутата. Его подали как альтернативу предыдущему проекту №14394, который вызвал широкий резонанс и критику в обществе.

Один из инициаторов, глава парламента Руслан Стефанчук, отметил, что над обновлением Гражданского кодекса работали около шести лет. По его словам, цель - создать современный документ, который расширит правовые возможности для граждан.

Почему возникла критика

Несмотря на поддержку в парламенте, законопроект уже вызвал дискуссии. Среди спорных вопросов:

  • определение семьи и статуса религиозного брака;
  • возможные ограничения для журналистов-расследователей;
  • изменения в сфере права собственности и защиты государственного имущества.

Отдельную критику высказали правозащитные организации. В частности, представители ЛГБТИ-сообщества заявляют, что документ содержит нормы, которые могут дискриминировать однополые пары, ведь не предусматривают их юридического признания даже через суд.

Также общественные организации отмечают, что отдельные положения могут противоречить европейским стандартам прав человека и обязательствам Украины в процессе евроинтеграции.

Отметим, пока законопроект принят только в первом чтении. Впереди - доработка документа с учетом правок и замечаний перед вторым чтением.

Напомним, в Верховной Раде отреагировали на скандал вокруг якобы снижения брачного возраста до 14 лет и решили изъять эту норму из проекта нового Гражданского кодекса. В парламенте отметили, что она была лишь исключением для отдельных случаев, но из-за общественной критики оставят действующие правила.

