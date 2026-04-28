Рада проголосовала за новый Гражданский кодекс: что он предусматривает

Что известно о законопроекте

За документ №15150 проголосовали 254 народных депутата. Его подали как альтернативу предыдущему проекту №14394, который вызвал широкий резонанс и критику в обществе.

Один из инициаторов, глава парламента Руслан Стефанчук, отметил, что над обновлением Гражданского кодекса работали около шести лет. По его словам, цель - создать современный документ, который расширит правовые возможности для граждан.

Почему возникла критика

Несмотря на поддержку в парламенте, законопроект уже вызвал дискуссии. Среди спорных вопросов:

определение семьи и статуса религиозного брака;

возможные ограничения для журналистов-расследователей;

изменения в сфере права собственности и защиты государственного имущества.

Отдельную критику высказали правозащитные организации. В частности, представители ЛГБТИ-сообщества заявляют, что документ содержит нормы, которые могут дискриминировать однополые пары, ведь не предусматривают их юридического признания даже через суд.

Также общественные организации отмечают, что отдельные положения могут противоречить европейским стандартам прав человека и обязательствам Украины в процессе евроинтеграции.

Отметим, пока законопроект принят только в первом чтении. Впереди - доработка документа с учетом правок и замечаний перед вторым чтением.