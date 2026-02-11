Банківська картка з 6 років та право на приватність: як зміняться права дітей в Україні

В Україні пропонують оновити юридичний статус дитини та розширити її цивільні можливості. Нові норми Цивільного кодексу можуть кардинально змінити правила гри у відносинах "батьки-діти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект нового Цивільного кодексу, який перебуває на розгляді в парламенті.

Головне:

Банківські картки з 6 років: Дітям офіційно хочуть дозволити самостійно оплачувати покупки за допомогою власних карток.

Дітям офіційно хочуть дозволити самостійно оплачувати покупки за допомогою власних карток. Право на приватність: У Цивільному кодексі з'явиться норма про право дитини на особистий простір та власну думку щодо свого життя.

У Цивільному кодексі з'явиться норма про право дитини на особистий простір та власну думку щодо свого життя. Дитина після 18: Для батьків син чи донька юридично залишатимуться "дітьми" навіть після повноліття.

Для батьків син чи донька юридично залишатимуться "дітьми" навіть після повноліття. Суд проти батьків: Малолітні діти отримають право самостійно звертатися до поліції або суду, якщо їхні права порушують дорослі (зокрема і батьки).

Малолітні діти отримають право самостійно звертатися до поліції або суду, якщо їхні права порушують дорослі (зокрема і батьки). Статус документа: Ці норми містяться у проєкті нового Цивільного кодексу, який наразі перебуває на розгляді у Раді й ще не набув чинності.

Хто така дитина?

У документі вказується, що дитиною вважається особа від народження до 18 років (повноліття). При цьому, у відносинах з батьками повнолітні дочка чи син зберігають юридичний статус дитини.

Градація дітей за віком:

Малолітня - від народження до 14 років.

Неповнолітня - від 14 до 18 років.

Права малолітньої дитини

В новому Цивільному кодексі вказано, що малолітня дитина має право на:

імʼя,

честь і гідність,

особистий простір (приватність),

висловлення власної думки з питань щодо свого життя,

результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності,

участь у дитячих громадських організаціях,

самозахист своїх цивільних прав.

Крім того, вказується, що малолітні діти можуть звертатися до органів опіки чи суду за захистом своїх цивільних прав, зокрема порушених батьками.

Також зазначається, що діти можуть самостійно робити дрібні покупки. Мається на увазі купівля недорогих речей, які потрібні дитині щодня і зрозумілі їй за віком.

А з 6 років, згідно до запропонованого документу, дитина може самостійно здійснювати платіжні операції з використанням емітованих на її імʼя електронних платіжних засобів для дрібних покупок.

У документі також прописано, що малолітня дитина не несе відповідальності за завдану нею шкоду.

Зазначимо, наразі новий проект Цивільного кодексу лише знаходиться на розляді в Раді, документ не є ухваленим.