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Рада проголосует за создание антикоррупционного суда между 11:30 и 12:00, - Парубий

НовостиПолитика    07.06.2018 - 10:26
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Нардепам осталось рассмотреть 55 правок

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент проголосует за проект закона о Высшем антикоррупционном суде между 11:30 и 12:00. Об этом он сказал после открытия утреннего пленарного заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нам осталось 55 правок. Я думаю, что около часа мы будем их рассматривать. Внимание! После этого по требованию двух фракций я объявлю перерыв, для того чтобы комитет мог собраться и проанализировать все поправки, которые мы прошли. Во время этого перерыва я приглашу глав фракций ко мне на совещание перед голосованием, чтобы мы смогли обменяться мнениями. Это будет примерно 11 часов. Затем комитет свое решение в письменном виде раздаст всем народным депутатам, чтобы они смогли ознакомиться и затем мы вернемся непосредственно к голосованию... Голосование будет ориентировочно между 11:30 и 12:00 часами. Это тот период, когда все народные депутаты должны быть в зале", - сказал председатель парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной раде перед сегодняшним голосованием за Высший антикоррупционный суд.

Также сообщалось, что спорная поправка к законопроекту об антикоррупционном суде была согласована с международными партнерами Украины.

У Порошенко заявили, что спорная поправка об антикоррупционном суде согласованна с МВФ Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд
Теги публикации: Андрей Парубий, НАБУ, Верховная Рада, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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