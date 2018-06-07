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Рада проголосує за створення антикорупційного суду між 11:30 та 12:00, - Парубій

НовиниПолітика    07.06.2018 - 10:26
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Нардепам залишилося розглянути 55 правок

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що парламент проголосує за проект закону про Вищий антикорупційний суд між 11:30 та 12:00. Про це він сказав після відкриття ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам залишилося 55 правок. Я думаю, що близько години ми будем їх розглядати. Увага! Після того на вимогу двох фракцій я оголошу перерву, для того щоб комітет міг зібратись і проаналізувати усі поправки, які ми пройшли. Під час цієї перерви я запрошу голів фракцій до мене на нараду перед голосуванням, щоб ми змогли обмінятися думками. Це буде приблизно 11 година. Потім комітет своє рішення у письмовому вигляді роздасть усім народним депутатам, щоб вони змогли ознайомитись і потім ми перейдем безпосередньо до голосування… Голосування буде орієнтовно між 11:30 и 12:00 годиною. Це той період, коли всі народні депутати повинні бути в залі", - сказав голова парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступить у Верховній раді перед сьогоднішнім голосуванням за Вищий антикорупційний суд.

Також повідомлялося, що спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.

У Порошенка заявили, що спірна поправка про антикорупційний суд узгоджена з МВФ Порошенко виступить в Раді перед голосуванням за антикорупційний суд
Теги публікації: Андрій Парубій, НАБУ, Верховна Рада, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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