Рада проголосує за створення антикорупційного суду між 11:30 та 12:00, - Парубій

Нардепам залишилося розглянути 55 правок

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що парламент проголосує за проект закону про Вищий антикорупційний суд між 11:30 та 12:00. Про це він сказав після відкриття ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам залишилося 55 правок. Я думаю, що близько години ми будем їх розглядати. Увага! Після того на вимогу двох фракцій я оголошу перерву, для того щоб комітет міг зібратись і проаналізувати усі поправки, які ми пройшли. Під час цієї перерви я запрошу голів фракцій до мене на нараду перед голосуванням, щоб ми змогли обмінятися думками. Це буде приблизно 11 година. Потім комітет своє рішення у письмовому вигляді роздасть усім народним депутатам, щоб вони змогли ознайомитись і потім ми перейдем безпосередньо до голосування… Голосування буде орієнтовно між 11:30 и 12:00 годиною. Це той період, коли всі народні депутати повинні бути в залі", - сказав голова парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступить у Верховній раді перед сьогоднішнім голосуванням за Вищий антикорупційний суд.

Також повідомлялося, що спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.