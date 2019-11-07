Рада может проголосовать законы Зеленского об изменениях в Конституцию до 2020

Все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию планируется проголосовать за основу в первом чтении до 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, рассмотрение проектов состоится сразу же после получения выводов КСУ о соответствии законопроектов Основному закону.

"Верховная рада затягивать это не будет. После того, как Конституционный суд предоставит заключение, законопроекты будут вынесены на рассмотрение парламента на ближайшие пленарные заседания. Я думаю, что до Нового года абсолютно реально предварительно одобрить большинством все изменения в Конституцию, если мы получим положительные заключения Конституционного суда по каждому законопроекту", - сказал представитель президента в КСУ.

Он отметил, что до конца 2019 года Рада должна отдать за изменения в Конституцию - лишь 226 голосов. А на следующей сессии проголосовать конституционным большинством в 300 голосов.

"Сначала состоится подготовительное заседание (профильного комитета, - ред.). Будет заключение комитета, затем полная процедура обсуждения в Верховной раде, голосование большинством в 226 голосов, а на следующей очередной сессии нужно 300 голосов. Это требование Конституции о том, что они должны быть полностью утверждены на следующей очередной сессии. То есть, это не раньше февраля месяца", - добавил нардеп.

Представитель президента подчеркнул, что законопроекты о внесении изменений в Конституцию будут рассматриваться в сессионном зале по мере поступления выводов Конституционного суда.

"Нет нужды рассматривать их вместе. Они будут рассматриваться по мере поступления от Конституционного суда. Это будет довольно сложная полная процедура обсуждения в Верховной раде, поэтому неуместно ставить их в один день. Это займет очень много времени, и можем не успеть. Их наоборот лучше развести на разные дни пленарной недели. Для нас важно каждый из них рассмотреть отдельно и получить поддержку в 226 голосов", - сказал Вениславский.

Напомним, Конституционный суд Украины разрешил внести изменения в КУ для отмены адвокатской монополии. Также суд признал конституционным закон Зеленского о вспомогательных органах Рады.

Отметим, спикер ВР Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению в сессионном зале законопроект президента Владимира Зеленского №1028 о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (о консультативных, совещательных и другие вспомогательных органах Рады).

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября Верховная рада Украины направила в Конституционный суд Украины семь законопроектов главы государства на предмет соответствия требованиям Основного закона.