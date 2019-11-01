КСУ разрешил отменить адвокатскую монополию

Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

КСУ одобрил расширение круга лиц, которые имеют право на представительство в суде

Конституционный суд Украины разрешил внести изменения в Конституцию для отмены адвокатской монополии. Об этом говорится в выводах КСУ.

В частности, КСУ признал законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии соответствующим требованиям статей 157 и 158 Основного закона. Также суд пришел к выводу, что предложенные изменения расширяют возможности по представительству в суде.

В заключении говорится, что понятие "предоставление профессиональной юридической помощи" не тождественно понятию "представительство лица в суде". Оказание профессиональной юридической помощи осуществляют адвокаты, а представительство в суде может быть осуществлено адвокатом или другим субъектом.

Напомним, в сентябре комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендовал направить этот законопроект в Конституционный суд.

Проект предлагает отменить адвокатскую монополию путем исключения положений части четвертой статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.