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У Зеленского рассказали, когда Рада может проголосовать отмену монополии адвокатов

Новости » Политика     07.11.2019 - 17:50
У Зеленского рассказали, когда Рада может проголосовать отмену монополии адвокатов
Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы могут проголосовать за принятие проекта за основу

Верховная рада сможет проголосовать простым большинством в 226 голосов за два законопроекта авторства президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, речь идет о законопроекте об адвокатской монополии, вывод на который КСУ уже предоставил 31 октября.

"Да, будет выноситься на ноябрь отдельно этот (об адвокатской монополии, - ред.) и законопроект о совещательных консультативных органах (Верховной рады, - ред.). Планируется вынесение", - сказал представитель президента.

Напомним, Конституционный суд Украины разрешил внести изменения в КУ для отмены адвокатской монополии. КСУ признал законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии соответствующим требованиям статей 157 и 158 Основного закона. Также суд пришел к выводу, что предложенные изменения расширяют возможности представительства в суде.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября Верховная рада Украины направила в Конституционный суд Украины законопроект Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)", направление документа в КСУ поддержали 337 парламентариев.

Так, данный законопроект глава государства зарегистрировал в Раде в первый день работы нового парламента.

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