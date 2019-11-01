Разумков дал поручение комитету по закону Зеленского о вспомогательных органах ВР

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Профильный комитет должен подготовить проект к рассмотрению в сессионном зале

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению в сессионном зале законопроект президента Владимира Зеленского №1028 о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной рады Украины), передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Разумков зачитал заключение КСУ по соответствующему проекту закона.

"Даю поручение Аппарату ВР неотложно вручить вывод КСУ. Прошу комитет по вопросам правовой политики рассмотреть вывод КСУ и подготовить этот законопроект к рассмотрению на пленарном заседании ВР", - отметил спикер.

Как писало РБК-Украина, КСУ дал заключение по делу по обращению Верховной рады по поводу соответствия законопроекта №1028 о внесении изменения в статьи 85 Конституции Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Подчеркнем, суд признал законопроект соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, Верховная рада 3 сентября направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1028 о создании за счет государственного бюджета органов, обеспечивающих работу ВР. Документ предлагает закрепить в полномочиях парламента норму о создании других органов, обеспечивающих работу Рады, за счет госбюджета.

Агенство также писало, что КСУ рассмотрит четыре законопроекта президента Владимира Зеленского по поводу изменений в Конституцию на этой неделе, среди которых - закон о праве народа подавать законопроекты.