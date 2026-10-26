Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: до якої дати діятимуть

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. Відповідний правовий режим діятиме щонайменше до 29 січня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРУ.

Йдеться про законопроєкт №16182 щодо продовження воєнного стану та №16183 щодо продовження строку проведення загальної мобілізації. Обидва документи, внесені президентом Володимиром Зеленським, зареєстрували 26 жовтня 2026 року.

"За" продовження воєнного стану та мобілізації віддали голоси 293 і 281 нардеп відповідно.

Згідно з процедурою, далі свої підписи мають поставити голова ВРУ Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який запроваджують у разі збройної агресії або загрози нападу на державу.

Він передбачає можливість запровадження тимчасових обмежень прав і свобод громадян, посилення охорони громадського порядку, використання ресурсів для потреб оборони та інших заходів, необхідних для захисту країни.

Під час воєнного стану також можуть діяти комендантська година та обмеження на проведення масових заходів.

Хто підлягає мобілізації

Загальна мобілізація передбачає залучення військовозобов'язаних до виконання завдань оборони держави відповідно до законодавства.

Під час воєнного стану військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку, оновлювати свої дані та з'являтися за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни, які відповідають установленим законом вимогам і не мають законних підстав для відстрочки.

Загалом призову під час мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби, не мають відстрочки та не заброньовані. Для чоловіків віком від 18 до 25 років передбачені окремі випадки призову, зокрема для офіцерів запасу та деяких інших категорій.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть проходити військову службу на добровільних засадах.