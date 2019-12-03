Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение поддержали 229 нардепов

Верховная рада Украины во вторник, 3 декабря, продолжила заседание парламента до исчерпания повестки дня. Об этом объявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, было предложено продолжить работу ВР, поскольку много времени заняло рассмотрение президентского законопроекта №2116 о перезагрузке Государственного бюро расследований.

В частности, было три предложения по изменению в работе Рады. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил работать до исчерпания повестки дня, что в результате поддержали 229 нардепов.

Кроме того, звучали предложения об отмене перерыва с 14 до 16, за которое проголосовали только 194 нардепа при 226 минимально необходимых, и о продолжении работы ВР до 20:00.

Напомним, ранее Рада одобрила во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Законом предусматривается перевод следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана, в Госбюро расследований.

Как писало РБК-Украина ранее, в ходе утреннего заседания Разумков объявил, что парламентская фракция "Слуга народа" исключила народного депутата Романа Иванисова из состава фракции.

Добавим также, депутат парламента Владимир Вятрович принял присягу нардепа.