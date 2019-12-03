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Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного

Новини » Політика     03.12.2019 - 13:14
Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення підтримали 229 нардепів

Верховна рада України у вівторок, 3 грудня, продовжила засідання парламенту до вичерпання порядку денного. Про це оголосив глава ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, було запропоновано продовжити роботу ВР, оскільки багато часу зайняв розгляд президентського законопроекту №2116 про перезавантаження Державного бюро розслідувань.

Зокрема, було три пропозиції щодо зміни у роботі Ради. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував працювати до вичерпання порядку денного, що у результаті підтримали 229 нардепів.

Крім того, звучали пропозиції щодо скасування перерви з 14 до 16, за яку проголосували лише 194 нардепи при 226 мінімально необхідних, та щодо продовження роботи ВР до 20:00.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування. Законом передбачається переведення слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану, в Держбюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна раніше, в ході ранкового засідання Разумков оголосив, що парламентська фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Романа Іванісова зі складу фракції.

Додамо також, депутат парламенту Володимир В'ятрович прийняв присягу нардепа.

Рада схвалила переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану "Слуга народу" виключила Іванісова зі складу фракції
Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
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