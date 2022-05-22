Верховная рада продлила военное положение до 23 августа
Военное положение в Украине продлится как минимум до 23 августа. Верховная рада утвердила соответствующий президентский указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
Сообщается, что представление президента Владимира Зеленского зачитал в парламенте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Нардепы поддержали указ 320 голосами.
Таким образом, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток. То есть до 23 августа.
Отметим, данный режим позволяет ограничивать конституционные права и свободы. Полный список таких мер содержится в указе президента.
Военное положение в Украине может сопровождаться:
- усилением охраны объектов особой важности
- трудовой повинностью
- принудительным отчуждением имущества
- комендантским часом
- особым режимом въезда и выезда
- ограничением свободы передвижения
- запретом на митинги и массовые мероприятия
- запретом на торговлю оружием и алкоголем
- запретом военнообязанным менять место жительства и т.д.
Напомним, до этого народный депутат и представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, что военное положение продлевается сразу на три месяца, поскольку при контрнаступлении придется решать специфические задачи, и освобождение Украины вряд ли завершится в короткие сроки.
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