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Дуда обратился к нардепам в Раде: полное видео выступления

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 мая 2022 13:43
Дуда обратился к нардепам в Раде: полное видео выступления Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео полного выступления польского гаранта, опубликованное нардепом Алексеем Гончаренко в Facebook.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – заявил президент Польши Дуда во время обращения с трибуны Верховной рады.

По его словам, после Бучи, Бородянки, Мариуполя в Россию не может быть дел, как это было всегда.

Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза и поблагодарила украинских защитников.

"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества", - сказал он.

Напомним, накануне польский лидер Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину. Ранее анонсировалось, что он выступит с посланием в Верховной раде как первый глава иностранного государства с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Во время выступления Дуды в Раде присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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