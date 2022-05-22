Дуда обратился к нардепам в Раде: полное видео выступления

В воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео полного выступления польского гаранта, опубликованное нардепом Алексеем Гончаренко в Facebook.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – заявил президент Польши Дуда во время обращения с трибуны Верховной рады.

По его словам, после Бучи, Бородянки, Мариуполя в Россию не может быть дел, как это было всегда.

Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза и поблагодарила украинских защитников.

"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества", - сказал он.