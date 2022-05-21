Три года президент. Главные заявления из интервью Зеленского (обновляется)

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет страну уже три года. Глава государства пообщался с украинскими журналистами и подвел итоги трех лет у власти.

О ценностях и политике. Для меня сегодня больших изменений относительно ценностей не произошло. На сегодняшний день я понимаю, где место Украины. Я честно борюсь за это место вместе со всеми, вместе с армией. Мы точно не империя и мне это очень нравится. Самое главное - место нашего государства. Самый главный курс - место Украины среди равных. Несмотря на войну, последовательность я вижу и мы идем по этому пути.

"Я уверен, что будет победа. Здесь нет альтернатив. Даже по ЕС мы используем разные курсы, а с Россией и войной один курс и один путь", - подчеркнул Зеленский.

О победе. Не мы начинали, но нам ее (войну, - ред.) заканчивать. Я думал, что закончить можно будет исключительно дипломатически. Сейчас я понимаю, что окончание тоже будет дипломатическим, но это диалог, у которого есть соответствующий термин, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с Российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль и не бензиновый, и не электрокар, потому и война такова - сложная, и победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою , но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать , то есть ничего не отдать.

Не мы начинали, но нам ее (войну, - ред.) заканчивать. Я думал, что закончить можно будет исключительно дипломатически. Сейчас я понимаю, что окончание тоже будет дипломатическим, но это диалог, у которого есть соответствующий термин, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с Российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль и не бензиновый, и не электрокар, потому и война такова - сложная, и , но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что , то есть ничего не отдать. О вторжении через Беларусь. Давление (на Украину, - ред.) было задолго до начала широкомасштабного вторжения в Украину, мы понимали, что происходит подготовка. Объем или наглость того, что мы увидели, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси наверняка пойдут танки, а другое дело, что именно из Беларуси летят ракеты. Такая разница кажется небольшая, что предупреждали, что с той стороны может начаться наступление. Но разницабольшая. Т ы воюешь с кем? С теми силами и средствами, которые на территории Беларуси, которые переходят сквозь Беларусь и идут в Украину или воюешь с двумя странами? Дьявол в деталях. Поэтому никто до конца не знал, что происходит заранее. Подробности никто не знал. Все готовились к разным мероприятиям. Больше подробностей, чем имели мы, никто не имел.

Давление (на Украину, - ред.) было задолго до начала широкомасштабного вторжения в Украину, мы понимали, что происходит подготовка. Объем или наглость того, что мы увидели, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси наверняка пойдут танки, а другое дело, что именно из Беларуси летят ракеты. Такая разница кажется небольшая, что предупреждали, что с той стороны может начаться наступление. Но разницабольшая. Т Дьявол в деталях. Поэтому никто до конца не знал, что происходит заранее. Подробности никто не знал. Все готовились к разным мероприятиям. Больше подробностей, чем имели мы, никто не имел. О начале наступления. Я бы начал разговор об этом наступлении с октября месяца. То, как мы готовились, что происходило, какие были месседжи, какие были первые экономические, финансовые, кибер, блокировки, дефицит бензина, как это происходило, уменьшение объемов энергоносителей и т.д. Я бы начал с сентября-октября. Хотя, справедливо начинать с 2014 года, но о полномасштабном, я считаю, этот гибридный артобстрел начался еще осенью .

Я бы начал разговор об этом наступлении с октября месяца. То, как мы готовились, что происходило, какие были месседжи, какие были первые экономические, финансовые, кибер, блокировки, дефицит бензина, как это происходило, уменьшение объемов энергоносителей и т.д. Я бы начал с сентября-октября. Хотя, справедливо начинать с 2014 года, но о полномасштабном, я считаю, этот . О численности армии. По нашим цифрам, нам нужна армия не 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч. Я подписал первый указ в начале 2022 года, когда я видел конкретные цифры. Есть деньги или нет, но плюс 100 тысяч на следующий год. Это был мой указ. Но даже плюс 100 тысяч не смогли бы их (Россию, - ред.) остановить. На сегодняшний день мы понимаем, что сегодня это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч воюющих, чтобы защищать такую ​​территорию.

"В странах НАТО есть соответствующее оружие, которое способно защитить небо от тех первых ракет. Можно ли было подготовиться к войне? Я считаю, что мы были неплохо подготовлены, они не знали о многом. Все аналитики говорили, что они зайдут за 2-3 дня... Лопатой выиграть войну невозможно. Они (страны-партнеры, - ред.) нам говорили ройте окопы, а мы им говорили дайте оружие", - рассказал Зеленский.

Напомним, Зеленский объявил о намерении баллотироваться в новогоднем обращении. Выборы проходили в два этапа, во второй тур вышли Зеленский и на тот момент действующий президент Петр Порошенко. Во втором туре Зеленский победил своего оппонента с результатом 73,22% поддержки против 24,45%. 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского, а уже 21 мая новоизбранный президент своим указом досрочно распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.