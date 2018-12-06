Рада продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17

Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/osce smmu)

Соглашение предусматривается продлить до 1 августа 2019 года

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом в первом чтении законопроект №0204 о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2019 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года. За проект закона проголосовали 228 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что принятие закона позволит ратифицировать соглашение, а это будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии".

"В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, в конце октября президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект №0204 о продлении до 1 августа 2019 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле этого года Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 на Донбассе.

Добавим, 23 ноября родственники 55 погибших в авиакатастрофе рейса МН17, которая произошла в 2014 году на Донбассе, подали в Европейский суд по правам человека иск против России.