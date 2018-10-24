Порошенко предлагает продлить соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17

Фото: Петр Порошенко в Раде (РБК-Украина)

Соглашение предлагается продлить до 1 августа 2019 года

Президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0204 о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2019 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был внесен в Раду 23 октября 2018 года.

Так, принятие закона позволит ратифицировать соглашение, а это будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии".

"В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в июле этого года Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 на Донбассе.

Отмечалось, что благодаря ратификации соглашения станет возможным сотрудничество между компетентными органами двух государств. В частности, соглашением определяется порядок и особенности выполнения определенных процессуальных действий для эффективного расследования и осуждения причастных к катастрофе лиц, в рамках судебной системы Нидерландов.

Также соглашением регламентируется процесс передачи Нидерландам дел, выполнение запросов Нидерландов об участии обвиняемых, а также свидетелей или экспертов в судебном процессе на территории Нидерландов в режиме видео-конференции.

Как писало РБК-Украина, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд в начале октября заявила, что сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации пытались похитить информацию о расследовании катастрофы MH17 на Донбассе.