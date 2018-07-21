Соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 было подписано в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко подписал законы "О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с катастрофой самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года", а также "О выполнении соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с катастрофой самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

Как отмечается, соответствующее соглашение между странами было подписано в июле 2017 года в Таллинне.

Благодаря ратификации соглашения и имплементация положений соглашения в законодательство станет возможным сотрудничество между компетентными органами двух государств. В частности, соглашением определяется порядок и особенности выполнения определенных процессуальных действий для эффективного расследования и осуждения причастных к катастрофе лиц, в рамках судебной системы Нидерландов.

В частности, соглашением регламентируется процесс передачи Нидерландам дел, выполнение запросов Нидерландов относительно участия обвиняемых, а также свидетелей или экспертов в судебном процессе на территории Нидерландов в режиме видео-конференции.

Напомним, украинский парламент ратифицировал соглашение с Нидерландами о сотрудничестве относительно катастрофы MH17 12 июля текущего года.