Рада продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17

Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/osce smmu)

Угоду передбачається продовжити до 1 серпня 2019 року

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому в першому читанні законопроект №0204 про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2019 року строку дії угоди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року. За проект закону проголосували 228 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що прийняття закону дозволить ратифікувати угоду, а це сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейса МН17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії".

"Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, що сталася на території України 17 липня 2014", - сказано в пояснювальній записці.

Нагадаємо, в кінці жовтня президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект №0204 про продовження до 1 серпня 2019 року строку дії угоди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні цього року Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17 на Донбасі.

Додамо, 23 листопада родичі 55 загиблих в авіакатастрофі рейсу МН17, яка сталася в 2014 році на Донбасі, подали до Європейського суду з прав людини позов проти Росії.