Семьи 55 погибших в катастрофе MH17 подали на Россию в ЕСПЧ

Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Адвокат одной из семей отметил, что Москва оказывала "доказательства", которые позже оказались фальшивкой

Родственники 55 погибших в авиакатастрофе рейса МН17, что произошла в 2014 году на Донбассе, подали в Европейский суд по правам человека против России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NOS.

Адвокат одной из семей отметил, что Россия не предоставила важной информации Международной следственной группе (JIT). Он отметил, что Москва оказывала "доказательства", которые позже оказались фальшивкой.

Иск поступил в суд в Страсбурге, потому что уже прошло шесть месяцев с тех пор, как Международная следственная группа представила на пресс-конференции доказательства причастности России к трагедии. Согласно правилам суда иск нужно подать в течение шести месяцев после того, как стало известно о новых фактах. Если иск будет принят, то процедура рассмотрения может длиться от пяти до семи лет.

Напомним, в июле этого года Порошенко подписал закон о ратификации соглашения из Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 на Донбассе.

Благодаря ратификации соглашения станет возможным сотрудничество между компетентными органами двух государств. В частности, соглашением определяется порядок и особенности выполнения определенных процессуальных действий для эффективного расследования и осуждения причастных к катастрофе лиц, в рамках судебной системы Нидерландов.

Также соглашением регламентируется процесс передачи Нидерландам дел, исполнение запросов Нидерландов об участии обвиняемых, а также свидетелей или экспертов в судебном процессе на территории Нидерландов в режиме видео-конференции.

Также ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации пытались похитить информацию о расследовании катастрофы MH17 на Донбассе.