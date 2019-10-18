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Рада продлила работу до исчерпания повестки дня

Новости » Политика    18.10.2019 - 14:00
Рада продлила работу до исчерпания повестки дня
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

В пятницу парламент должен рассмотреть бюджет на 2020 год и изменения в госбюджет-2019

Верховная рада Украины в пятницу, 18 октября, продолжила работу до исчерпания повестки дня, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее предложение озвучил глава Рады Дмитрий Разумков. Его поддержали 300 нардепов.

Сегодня парламентарии должны рассмотреть государственный бюджет на 2020 год и изменения в государственный бюджет на этот год.

Перед тем, как голосовать за продолжение работы ВР, нардепы утвердили повестку дня на сегодня.

"Предлагается рассмотреть 4 законопроекта: №2144. Он необходим для того, чтобы дальше рассматривать законопроект о государственном бюджете. Проект закона о государственном бюджете на 2020 год №2000. Следующий законопроект 2239 и 2239-1. Это так называемый анбандлинг. И проект закона о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2019 №2283", - заявил Разумков.

За такую повестку дня проголосовали 285 депутатов Рады.

Напомним, согласно повестки дня, народные депутаты сегодня, 18 октября, рассмотрят проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год. В государственный бюджет подано 2700 поправок.

Отметим, комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект предложений к Государственному бюджету на 2020 год о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. После рассмотрения проект госбюджета рекомендовано доработать ко второму чтению.

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