Рада сегодня рассмотрит проект госбюджета 2020

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутаты сегодня также рассмотрят законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс

Народные депутаты сегодня, 18 октября, рассмотрят проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Кроме того, Рада сегодня рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс, о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей).

Вместе с тем, парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон "О рынке природного газа" относительно упорядочения ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ.

Отметим, в "Слуге народа" сообщили, что депутаты Верховной рады могут не успеть принять проект Государственного бюджета на 2020 год 18 октября из-за большого количества внесенных правок. Зарегистрировано 2700 поправок.

РБК-Украина писало, что 16 октября комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект предложений к Государственному бюджету на 2020 год о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Также спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада 18 октября примет госбюджет в первом чтении.