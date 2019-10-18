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Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного

Новини » Політика    18.10.2019 - 14:00
Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

У п'ятницю парламент має розглянути бюджет на 2020 рік та зміни до держбюджету-2019

Верховна рада України у п'ятницю, 18 жовтня, продовжила роботу до вичерпання порядку денного, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну пропозицію озвучив глава Ради Дмитро Разумков. Його підтримали 300 нардепів.

Сьогодні парламентарі мають розглянути державний бюджет на 2020 рік та зміни до державного бюджету на цей рік.

Перед тим, як голосувати за продовження роботи ВР, нардепи затвердили порядок денний на сьогодні.

"Пропонується розглянути 4 законопроекти: №2144. Він необхідний для того, щоб далі розглядати законопроект про державний бюджет. Проект закону про державний бюджет на 2020 рік №2000. Наступний законопроект 2239 і 2239-1. Це так званий анбандлінг. І проект закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2019 рік №2283", - заявив Разумков.

За такий порядок денний проголосували 285 депутатів Ради.

Нагадаємо, згідно з порядку денного, народні депутати сьогодні, 18 жовтня, розглянуть проект закону про державний бюджет України на 2020 рік. В державний бюджет подано 2700 поправок.

Зазначимо, комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект пропозицій до Державного бюджету на 2020 рік про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Після розгляду проект держбюджету рекомендовано доопрацювати до другого читання.

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