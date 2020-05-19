ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада хочет продлить полномочия служб по ветеринарно-санитарному контролю на границе

Новости » Политика     19.05.2020 - 12:05
Рада хочет продлить полномочия служб по ветеринарно-санитарному контролю на границе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полномочия могут продлить до мая 2021 года

Верховная рада приняла за основу законопроект о продлении полномочий служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля. Их продлили до мая 2021 года.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект №3398 о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" проголосовали 303 нардепа.

Документ предусматривает продление на один год (до 17 мая 2021 года) нынешних полномочий региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, и тем самым избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций, которое может иметь место в результате наложенных в условиях карантина ограничений на проведение конкурсов на назначение государственных служащих.

Напомним, ранее комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять за основу и в целом законопроект о продлении полномочий служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров опубликовал постановление по ослаблению карантина с 12 мая.

Добавим также, карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня. Однако ограничения будут смягчаться.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины продуктыкарантинВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь