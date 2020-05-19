Рада хочет продлить полномочия служб по ветеринарно-санитарному контролю на границе

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полномочия могут продлить до мая 2021 года

Верховная рада приняла за основу законопроект о продлении полномочий служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля. Их продлили до мая 2021 года.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект №3398 о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" проголосовали 303 нардепа.

Документ предусматривает продление на один год (до 17 мая 2021 года) нынешних полномочий региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, и тем самым избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций, которое может иметь место в результате наложенных в условиях карантина ограничений на проведение конкурсов на назначение государственных служащих.

Напомним, ранее комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять за основу и в целом законопроект о продлении полномочий служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров опубликовал постановление по ослаблению карантина с 12 мая.

Добавим также, карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня. Однако ограничения будут смягчаться.

Автор: Юлия Струк