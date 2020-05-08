ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде рекомендуют продлить полномочия служб по ветеринарно-санитарному контролю

Новости » Политика     08.05.2020 - 16:15
Раде рекомендуют продлить полномочия служб по ветеринарно-санитарному контролю
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять в целом

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует принять за основу и в целом законопроект о продлении полномочий служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, участники заседания рассмотрели законопроект №3398 о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных".

Документ предусматривает продление на один год (до 17 мая 2021 года) нынешних полномочий региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, и тем самым избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций, которое может иметь место в результате наложенных в условиях карантина ограничений на проведение конкурсов на назначение государственных служащих.

"По результатам обсуждения комитет решил рекомендовать Верховной раде... законопроект №3398 принять за основу и в целом как закон", - указано в сообщении.

Напомним, в конце апреля центр по контролю заболеваний заявил, что большинство стран ЕС прошли пик коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров опубликовал постановление по ослаблению карантина с 12 мая.

Теги Новости Украины Верховная Радакомитетпродукты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь