Рада хоче продовжити повноваження служб по ветеринарно-санітарному контролю на кордоні

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Повноваження можуть продовжити до травня 2021 року

Верховна рада прийняла за основу законопроект про продовження повноважень служб по здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю. Їх продовжили до травня 2021 року.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За законопроект №3398 про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, кормах, побічні продукти тваринного походження, здоров'я і благополуччя тварин" проголосували 303 нардепи.

Документ передбачає продовження на один рік (до 17 травня 2021 роки) нинішніх повноважень регіональних служб по здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на кордоні, і тим самим уникнути зупинки здійснення зазначеного контролю та нагляду при здійсненні експортно-імпортних операцій, яке може мати місце в результаті накладених в умовах карантину обмежень на проведення конкурсів на призначення державних службовців.

Нагадаємо, раніше комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував прийняти за основу і в цілому законопроект про продовження повноважень служб по здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів опублікував постанову по ослабленню карантину з 12 травня.

Додамо також, карантин в Україні триватиме до 22 червня. Однак обмеження будуть пом'якшуватися.

Автор: Юлия Струк