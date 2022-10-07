Рада призначила нового голову Нацбанку

Також інформацію про призначення підтверджує "Суспільне". Пишний на посаді глави НБУ замінив Кирила Шевченка, якого призначили у липні 2020 року.

За словами нардепа Ярослава Железняка, кандидатуру Пишного підтримали 290 парламентарів.

Голосування фракціями:

Слуга народу - 212 голосів;

Батьківщина - 13 голосів;

Довіра - 18 голосів;

Платформа за життя та мир - 17 голосів;

Відновлення України - 12 голосів;

За майбутнє - 6 голосів;

Голос - 5 голосів;

Позафракційні - 7 голосів;

Європейська солідарність - 0.

Що сказав та пообіцяв Пишний

Андрій Пишний звернувся до Ради під час засідання. Він зазначив, що підтримує введені на час війни обмеження, а також назвав адекватною облікову ставку в 25%. Пишний підкреслив, що не буде прогнозувати курс долара, але заявив, що він відповідає поточним економічним реаліям. За його думкою, коливання на ринку викликані психологічними елементами.

Водночас Пишний заявив, що готовий надалі працювати з МВФ для покриття дефіциту бюджету, на яке потрібно понад 30 млрд доларів. Він пообіцяв розібратися з продажем облігацій НБУ.

Що відомо про нового главу НБУ

Андрій Пишний раніше працював у керівництві Укрексімбанку, а з 2014 року обіймав посаду голови правління Ощадбанку. За час його керівництва Ощадбанк модернізував відділення, запустив онлайн-банкінг, а також банк виграв позов проти російського Сбербанку для захисту своєї торгової марки.

З 2007 по 2009 рік Пишний обіймав посаду заступника секретаря РНБО. У 2012 році став народним депутатом від партії "Батьківщина".

Після початку повномасштабної війни Пишний увійшов до міжнародної групи "Єрмака-Макфола" із розробки санкцій щодо Росії.

Відставка Шевченка з Нацбанку

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що Кирило Шевченко залишає посаду голови НБУ. Він пояснив це рішення проблемами зі здоров'ям.

Пізніше НАБУ оголосило підозру Шевченку у справі про розтрату коштів Укргазбанку, який він очолював з 2015 року.

Президент Володимир Зеленський 5 жовтня вніс у Раду подання на призначення нового глави НБУ. Наступного дня парламент підтримав звільнення Шевченка з посади голови Нацбанку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.