Рада назначила нового главу Нацбанка

Верховная рада сегодня назначила нового главу Национального банка Украины. Должность занял экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа".
Также информацию о назначении подтверждает "Суспільне". Пышный на должности главы НБУ заменил Кирилла Шевченко, назначенного в июле 2020 года.
По словам нардепа Ярослава Железняка, кандидатуру Пышного поддержали 290 парламентариев.
Голосование фракциями:
Андрей Пышный обратился к Раде во время заседания. Он отметил, что поддерживает введенные на время войны ограничения, а также назвал адекватной учетную ставку в 25%. Пышный подчеркнул, что не будет прогнозировать курс доллара, но заявил, что он отвечает текущим экономическим реалиям. По его мнению, колебания на рынке вызваны психологическими элементами.
В то же время Пышный заявил, что готов в дальнейшем работать с МВФ для покрытия дефицита бюджета, на которое нужно более 30 млрд долларов. Он пообещал разобраться с продажей облигаций НБУ.
Андрей Пышный ранее работал в руководстве Укрэксимбанка, а с 2014 года занимал должность главы правления Ощадбанка. За время его руководства Ощадбанк модернизировал отделения, запустил онлайн-банкинг, а также выиграл иск против российского Сбербанка для защиты своей торговой марки.
С 2007 по 2009 год Пышный занимал должность заместителя секретаря СНБО. В 2012 году стал народным депутатом от партии "Батькивщина".
После начала полномасштабной войны Пышный вошел в международную группу "Ермака-Макфола" по разработке санкций против России.
Напомним, 4 октября стало известно, что Кирилл Шевченко покидает пост главы НБУ. Он объяснил это решение проблемами со здоровьем.
Позже НАБУ объявило подозрение Шевченко по делу о растрате средств Укргазбанка, возглавляемого им с 2015 года.
Президент Владимир Зеленский 5 октября внес в Раду представление на назначение нового главы НБУ. На следующий день парламент поддержал увольнение Шевченко с должности главы Нацбанка.
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