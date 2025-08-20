Зеленський змінив постпреда при Раді Європи: хто ним став

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича Постійним представником України при Раді Європи", - йдеться в указі №603/2025.

Іншим указом президент звільнив із цієї посади Бориса Тарасюка.

Микола Точицький

Микола Точицький - український дипломат і політик. Очолював Міністерство культури та інформаційної політики з вересня 2024 до липня 2025 року, до того був заступником керівника ОП (2024) і заступником міністра закордонних справ (2021-2024).

Кар’єру почав у МЗС у сферах роззброєння, євроінтеграції та євроатлантичної безпеки; працював радником у Постпредстві при Раді Європи, очолював Кабінет міністра та Консульську службу. У 2005–2008 - генконсул у Сан-Франциско; згодом керував міжнародним напрямом у Секретаріаті президента, долучався до переговорів щодо звільнення судна "Фаїна".

У 2010-2016 - постійний представник України при Раді Європи; тоді Україна вперше головувала в Комітеті міністрів РЄ.

У 2016–2021 - посол у Бельгії, водночас Представник при ЄС і Євратомі та посол у Люксембурзі: сприяв набуттю чинності Угоди про асоціацію, запровадженню безвізу, підготовці "відкритого неба", тристороннім газовим перемовинам; підтримував лікування поранених українських військових у Бельгії; долучався до протоколу про реадмісію з Бенілюксом та угоди з Бельгією щодо працевлаштування членів родин дипломатів.

У 2021-2024 - заступник міністра МЗС; входив до переговорних груп у Біловезькій Пущі та Стамбулі й працював над міжнародними гарантіями безпеки. У квітні-вересні 2024 - заступник керівника ОП.