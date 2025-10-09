UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Рада прийняла закон, що скасовує ряд платежів для жителів прифронтових районів: подробиці

Фото: Рада прийняла закон, що скасовує ряд платежів для жителів прифронтових районів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада України 9 жовтня прийняла за основу проект закону, що скасовує ряд платежів для військових та жителів прифронтових районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Зазначається, що документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій для осіб, які безпосередньо постраждали внаслідок збройної агресії, а також для їхніх родин.

Зокрема, пільги надаватимуться військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, особам, звільненим з полону, членам сімей загиблих воїнів, людям з інвалідністю внаслідок війни, а також волонтерам, які діяли у районах бойових дій.

Пільги стосуються таких дій, як реєстрація права власності на нерухомість, відкриття бізнесу, реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.

У Раді впевнені, що процедура надання пільг буде максимально простою й зрозумілою, без додаткових довідок чи складних механізмів.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.

Наразі в Україні розгортається мережа місць тимчасового проживання для переселенців. Крім того, впроваджуються цифрові інструменти, що мають пришвидшити процес інтеграції людей у нових громадах.

Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.

