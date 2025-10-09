RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Рада приняла закон, отменяющий ряд платежей для жителей прифронтовых районов: подробности

Фото: Рада приняла закон, отменяющий ряд платежей для жителей прифронтовых районов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада Украины 9 октября приняла за основу проект закона, отменяющий ряд платежей для военных и жителей прифронтовых районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Отмечается, что документ предусматривает освобождение от уплаты административного сбора за ряд регистрационных действий для лиц, непосредственно пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также для их семей.

В частности, льготы будут предоставляться военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях, лицам, освобожденным из плена, членам семей погибших воинов, людям с инвалидностью вследствие войны, а также волонтерам, которые действовали в районах боевых действий.

Льготы касаются таких действий, как регистрация права собственности на недвижимость, открытие бизнеса, регистрация брака, смерти, рождения, смены имени и тому подобное.

В Раде уверены, что процедура предоставления льгот будет максимально простой и понятной, без дополнительных справок или сложных механизмов.

 

Напомним, ранее Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми регионами. Он предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий.

Сейчас в Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство может пересмотреть перечень прифронтовых территорий для предоставления дополнительных льгот населению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада