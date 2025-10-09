Рада прийняла закон, що скасовує ряд платежів для жителів прифронтових районів: подробиці

Верховна Рада України 9 жовтня прийняла за основу проект закону, що скасовує ряд платежів для військових та жителів прифронтових районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Зазначається, що документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій для осіб, які безпосередньо постраждали внаслідок збройної агресії, а також для їхніх родин.

Зокрема, пільги надаватимуться військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, особам, звільненим з полону, членам сімей загиблих воїнів, людям з інвалідністю внаслідок війни, а також волонтерам, які діяли у районах бойових дій.

Пільги стосуються таких дій, як реєстрація права власності на нерухомість, відкриття бізнесу, реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.

У Раді впевнені, що процедура надання пільг буде максимально простою й зрозумілою, без додаткових довідок чи складних механізмів.