ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рада прийняла закон, що скасовує ряд платежів для жителів прифронтових районів: подробиці

Четвер 09 жовтня 2025 11:59
UA EN RU
Рада прийняла закон, що скасовує ряд платежів для жителів прифронтових районів: подробиці Фото: Рада прийняла закон, що скасовує ряд платежів для жителів прифронтових районів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада України 9 жовтня прийняла за основу проект закону, що скасовує ряд платежів для військових та жителів прифронтових районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Зазначається, що документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій для осіб, які безпосередньо постраждали внаслідок збройної агресії, а також для їхніх родин.

Зокрема, пільги надаватимуться військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, особам, звільненим з полону, членам сімей загиблих воїнів, людям з інвалідністю внаслідок війни, а також волонтерам, які діяли у районах бойових дій.

Пільги стосуються таких дій, як реєстрація права власності на нерухомість, відкриття бізнесу, реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.

У Раді впевнені, що процедура надання пільг буде максимально простою й зрозумілою, без додаткових довідок чи складних механізмів.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.

Наразі в Україні розгортається мережа місць тимчасового проживання для переселенців. Крім того, впроваджуються цифрові інструменти, що мають пришвидшити процес інтеграції людей у нових громадах.

Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
Новини
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни