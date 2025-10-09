Рада приняла закон, отменяющий ряд платежей для жителей прифронтовых районов: подробности

Верховная Рада Украины 9 октября приняла за основу проект закона, отменяющий ряд платежей для военных и жителей прифронтовых районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Отмечается, что документ предусматривает освобождение от уплаты административного сбора за ряд регистрационных действий для лиц, непосредственно пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также для их семей.

В частности, льготы будут предоставляться военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях, лицам, освобожденным из плена, членам семей погибших воинов, людям с инвалидностью вследствие войны, а также волонтерам, которые действовали в районах боевых действий.

Льготы касаются таких действий, как регистрация права собственности на недвижимость, открытие бизнеса, регистрация брака, смерти, рождения, смены имени и тому подобное.

В Раде уверены, что процедура предоставления льгот будет максимально простой и понятной, без дополнительных справок или сложных механизмов.