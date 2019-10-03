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Рада присудила премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма

Новости » Политика    03.10.2019 - 11:22
Рада присудила премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нардепы присудили премии за 2018 год

Верховная рада Украины присудила премии за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 335 нардепов. Так, парламентарии присудили премии восьмерым людям, молодежной общественной организации "Молодежь и дети за самоуправление" и общественной организации "Херсонская областная организация поддержки детей с синдромом Дауна и их семей "Солнечные дети Херсонщины".

"Управлению кадров Аппарата ВР обеспечить оформление и вручение дипломов лауреатам премии... обеспечить выплату лауреатам денежной части премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления", - сказано в тексте постановления.

Напомним, 26 сентября комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять постановление о присуждении премии Верховной рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Кроме того, 15 января Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9410 "Об присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в отрасли фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок по 2018 год". За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 237 парламентариев.

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