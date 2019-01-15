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Парламент присудил премии Рады самым талантливым молодым ученым в 2018

Новости » Политика    15.01.2019 - 18:12
Парламент присудил премии Рады самым талантливым молодым ученым в 2018
Фото: парламент (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

На премии Рада направит 400 тысяч гривен

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9410 "О присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2018 год". За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 237 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, нардепы одобрили присуждение 20 премий парламента талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за прошлый год.

"На реализацию мероприятий потребуется 400 тыс. гривен, предусмотренных государственным бюджетом Украины на 2019 год согласно постановлению Верховной рады "О премиях Верховной рады Украины самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в середине декабря прошлого года Рада присудила 28 педагогам ежегодную премию парламента.

РБК-Украина также писало, что нардепы в прошлом году поддержали проект постановления №9171 "О внесении изменений в постановление Верховной рады "Об установлении именных стипендий Верховной рады студентам высших учебных заведений" об увеличении размера именных стипендий. В частности, проектом устанавливаются именные стипендии парламента на уровне 2130 - 2720 гривен в месяц.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная Радапремияученые
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