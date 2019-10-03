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Рада присудила премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму

Новини » Політика    03.10.2019 - 11:22
Рада присудила премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи присудили премії за 2018 рік

Верховна рада України присудила премії за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 335 нардепів. Так, парламентарі присудили премії вісьмом людям, молодіжній громадській організації "Молодь та діти за самоврядування" та громадській організації "Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей "Сонячні діти Херсонщини".

"Управлінню кадрів Апарату ВР забезпечити оформлення і вручення дипломів лауреатам премії… забезпечити виплату лауреатам грошової частини премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, 26 вересня комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендував парламенту ухвалити постанову про присудження премії Верховної ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування.

Крім того, 15 січня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9410 "Про присудження премій Верховної ради найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік". За документ після низки невдалих спроб проголосували 237 парламентаріїв.

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