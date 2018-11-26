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Рада не могла приступити до розгляду закону про воєнний стан

Новини » Політика    26.11.2018 - 16:41
Рада не могла приступити до розгляду закону про воєнний стан

Депутати хочуть провести консультації із президентом

Верховна рада України не може перейти до розгляду проекту закону про запровадження воєнного стану. Розгляд документу мав розпочатися о 16:00, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, президію блокує Радикальна партія Олега Ляшка.

"Ми вимагаємо провести консультації з президентом", - підкреслив лідер фракції Ляшко.

Врешті спікер ВР Андрій Парубій провів реєстрацію, в ході якої зареєструвалися 338 парламентаріїв. Глава парламенту оголосив про відкриття позачергового засідання Ради.

Однак, станом на 16.45 РПЛ продовжує блокувати президію з вимогою оголосити перерву для консультацій з главою держави.

Нагадаємо, фракція "Народного фронту" пропонує закріпити в указі про введення воєнного стану в Україні дату виборів президента 31 березня 2019 року.

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