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Комитет ВР просит проверить действия украинцев, которые публично обвинили Украину в агрессии против РФ

Новости » Политика    26.11.2018 - 16:33
Комитет ВР просит проверить действия украинцев, которые публично обвинили Украину в агрессии против РФ
Фото: заседание комитета по нацбезопасности (rada.gov.ua)

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Комитет Верховной рады Украины по нацбезопасности проголосовал обратиться к силовым структурам с требованием привлечь граждан Украины, которые публично обвинили Украину в агрессии против РФ, к ответственности по статье о государственной измене. Соответствующее решение объявил председатель комитета Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, комитет советует силовым структурам дать немедленную правовую оценку гражданам Украины, которые за последнее время публично обвинили украинское государство в агрессии против РФ.

"Кто за то, чтобы обратиться к председателю ВР, генеральному прокурору, председателю СБУ и дать немедленную правовую оценку гражданам Украины, которые за последнее время публично обвинили украинское государство в агрессии против РФ с требованием возбудить против этих граждан дело по статье о государственной измене и привлечь их к уголовной ответственности. Единогласно", - заявил Пашинский.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны сегодня, 26 ноября, рекомендовал парламенту поддержать законопроект об утверждении указа президента Петра Порошенко о введении военного положения в Украине.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании СНБО в воскресенье вечером президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. В ночь с воскресенья на понедельник спикер парламента Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание ВР для принятия решения по этому вопросу.

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