Рада приступила к рассмотрению роспуска ЦИК

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению роспуска Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам представителя президента в Раде Руслана Стефанчука, несмотря на позитивные оценки международных институций в отношении ЦИК ее деятельность сопровождалась рядом неоднозначных решений. Он также перечислил факты, когда Центризбирком необоснованно отказывал в регистрации кандидатов в нардепы и не исполнял решения суда.

"С учетом этого глава государства внес на рассмотрение парламента соответствующее представление. Прошу поддержать", - отметил Стефанчук.

Ранее стало известно, что парламент может распустить ЦИК в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о ЦИК, согласно которым президент Украины может инициировать досрочное прекращение полномочий комиссии.

В сопроводительных документах к проекту постановления говорится, ЦИК в ходе парламентских выборов проявила "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов", следствием чего стали судебные процессы, по результатам которых некоторые действия ЦИК признаны противоправными. Кроме того, ЦИК упрекают в "необъективности и политической ангажированности" из-за ситуации в округах № 169 и 198.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура предположил, что новый состав ЦИК может быть сформирован до октября.