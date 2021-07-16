ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада прийняла закон Зеленського про збільшення чисельності ЗСУ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 липня 2021 12:38
Рада прийняла закон Зеленського про збільшення чисельності ЗСУ Фото: Рада прийняла закон про збільшення чисельності ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Анастасія Рокитна

Чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб. Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 312 нардепи. Чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб.

З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді прийняти цей законопроект.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня глава держави вніс законопроект до парламенту.

Даний закон пов'язаний з проектом №5557 про основи національного опору. Він передбачає створення територіальної оборони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Закон Верховна рада
NEWS
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі