Рада приняла закон Зеленского об обличителях коррупции за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1010 "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 депутата Рады. Кроме того, парламент поддержал подготовку закона президента ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Суть закона

Документом предлагается внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" по поводу определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты; обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции; нормирования порядка раскрытия обличителем коррупции информации; освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении; обеспечения госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Реализация закона в случае его принятия потребует расходов из госбюджета Украины, направленных на финансирование мероприятий по обеспечению соблюдения прав и гарантий безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям.

Источниками поступления предлагается определить средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.), применяемых по решениям (приговорам) судов, принятым по результатам рассмотрения судебных дел, предметом рассмотрения в которых является совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания обличителя (обличителей) содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

Дополнительным источником финансирования мероприятий по обеспечению безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям может стать сокращение расходов на содержание правоохранительных органов.

Напомним, антикоррупционный комитет ВР дал свой вывод по законопроекту №1010 президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции: документ рекомендовали принять за основу.

Как писало РБК-Украина ранее, президент в первый день работы Верховной рады внес законопроект об обличителях коррупции: документ был зарегистрирован 29 августа под номером 1010 и обозначен Зеленским как неотложный.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также подал в Раду законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Позже антикоррупционный комитет рассмотрел этот законопроект и не увидел рисков коррупции в проекте президента.