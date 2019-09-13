Рада прийняла закон Зеленського про викривачів корупції за основу

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1010 "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 283 депутата Ради. Крім того, парламент підтримав підготовку закону президента до другого читання за скороченою процедурою.

Суть закону

Документом пропонується внести зміни до закону "Про запобігання корупції" з приводу визначення правового статусу викривачів корупції, їх прав і гарантій захисту; забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію; унормування порядку розкриття викривачем корупції інформації; звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційний або пов'язаному з корупцією правопорушення; забезпечення держзахисту викривачів корупції, зокрема захисту їх трудових прав.

Реалізація закону в разі його прийняття потребуватиме витрат з держбюджету України, спрямованих на фінансування заходів щодо забезпечення дотримання прав і гарантій безпеки викривачів і виплату компенсацій викривачам.

Джерелами надходження пропонується визначити кошти, що надходять від відшкодування збитків державі, від сплати санкцій (штрафів тощо), що застосовуються за рішеннями (вироками) судів, прийнятими за результатами розгляду судових справ, предметом розгляду в яких є вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, в яких показання викривача (викривачів) містять важливу інформацію для притягнення винної особи до відповідальності.

Додатковим джерелом фінансування заходів щодо забезпечення безпеки викривачів і виплату компенсацій викривачам може стати скорочення витрат на утримання правоохоронних органів.

Нагадаємо, антикорупційний комітет ВР дав свій висновок щодо законопроекту №1010 президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про викривачів корупції: документ рекомендували прийняти за основу.

Як писало РБК-Україна раніше, президент в перший день роботи Верховної ради вніс законопроект про викривачів корупції: документ був зареєстрований 29 серпня під номером 1010 і позначений Зеленським як невідкладний.

Як писало РБК-Україна, Зеленський також подав у Раду законопроект, яким пропонує закріпити за собою повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро та Держбюро розслідувань. Пізніше антикорупційний комітет розглянув цей законопроект і не побачив ризиків корупції у проекті президента.